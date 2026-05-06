В саратовской глубинке без мобильной связи остаются около двадцати тысяч жителей

Министерство цифрового развития Саратовской области обнародовало сведения об уровне доступности связи и интернета в регионе. Как сообщили в ведомстве, 99,2 процента жителей области, где проживает 2 миллиона 443 тысячи человек, уже имеют возможность пользоваться глобальной сетью. Однако около 10 тысяч граждан до сих пор не могут использовать мобильную связь, а 20 тысяч — выходить в интернет.

В министерстве уточнили, что полное устранение цифрового неравенства запланировано на конец 2027 года. В рамках этой работы предполагается обеспечить современными мобильными услугами все малые населённые пункты региона.

Ожидается, что уже в текущем году программа даст заметные результаты. Благодаря федеральному проекту сотовая связь и интернет появятся в 42 сёлах и деревнях, где в общей сложности живут 13 тысяч человек. Ещё в 11 населённых пунктах доступ к сетям организуют сами операторы связи в рамках собственных инвестиционных планов.

В целом по области без мобильной связи остаются примерно 10 тысяч жителей, без интернета — около 20 тысяч (стоит учесть, что один человек может одновременно относиться к обеим категориям). В министерстве подчеркнули, что главная задача — гарантировать наличие связи в каждом малом населённом пункте в установленные сроки.