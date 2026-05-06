Максим Леонов рассказал о ходе восстановительных работ на коллекторе в Энгельсе

Глава Энгельсского района Максим Леонов рассказал о ходе восстановительных работ на городском коллекторе. Совместно с прокурором Энгельса Романом Яценко, сотрудниками следственного комитета, депутатами и представителями общественности он проверил, как продвигается ремонт на самотечном коллекторе по улице Менделеева.

На данный момент с объекта полностью вывезен грунт, завершаются сварочные работы на одном из участков трубы.

Для оперативного устранения аварийной ситуации на коллекторе было приобретено дополнительное оснащение. В частности, новая насосная станция, которая прибудет на площадку завтра из Ярославской области, позволит более чем вдвое повысить мощность откачки воды из коллектора. Это даст возможность снизить, а затем и полностью исключить подтопления в многоквартирных домах.

Одновременно подрядчик начал сборку установки для горизонтального направленного бурения. С её помощью планируется заменить повреждённый отрезок коллектора. В рамках подготовки к этим работам, чтобы уменьшить нагрузку на водоотводящую систему, с 22:00 сегодняшнего дня будет временно приостановлена подача горячей воды по ряду адресов.

Глава района дал поручение своему заместителю по профильному направлению с завтрашнего дня значительно нарастить количество техники, задействованной в откачке воды с дворовых территорий. Депутатский корпус, в свою очередь, возьмёт на себя контроль за работой этой техники по избирательным округам. За каждым участком будет закреплён ответственный сотрудник из комитета ЖКХ.

Максим Леонов лично контролирует весь ход выполнения работ.