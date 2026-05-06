Активистки "Женского движения Единой России" благоустроили воинское захоронение на Рокотовском кладбище

Фото: ООО "Волга-Медиа"

«Женское движение Единой России» благоустроило братскую могилу на Рокотовском кладбище

В преддверии Дня Победы руководитель проекта "Гуманитарная миссия" Светлана Зарьянцева и исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Заводского района Оксана Енина, вместе с участницами партийного проекта "Женское движение Единой России", при поддержке регионального координатора проекта "Женское движение Единой России", депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой провели патриотическую акцию по благоустройству воинского захоронения на Рокотовском кладбище.

Объектом заботы стала братская могила героев 720-го зенитно-артиллерийского полка, защищавших областной центр от авианалётов в годы Великой Отечественной войны. Девушки очистили территорию от мусора и сухой опавшей листвы, наведя порядок у памятного места.

Цена подвига — пять жизней

720-й зенитно-артиллерийский полк нёс нелёгкую службу, охраняя саратовское небо. 22 июня 1943 года при обороне города в районе посёлка Увек от прямого попадания авиабомбы погиб весь расчёт зенитчиков. В братской могиле покоятся Ольга Кумылганова, Анна Коляко, Антонина Соколова, Григорий Лукин и Павел Горячкин.

"День Победы – это день, когда мы склоняем головы перед подвигом наших предков, победивших в Великой Отечественной войне. В эти дни особенно остро ощущается важность сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо. Важно помнить. Важно чтить. Важно передавать эту память будущим поколениям", - сказала Оксана Енина.

"Ежегодно при поддержке участниц "Женского движения Единой России" приводятся в порядок памятники и мемориалы, захоронения и братские могилы. Эта традиция объединяет нас в преддверии Дня Победы. Такие субботники символизируют наше общее уважение к героическому прошлому и настоящему страны. В сердце каждого – светлая печаль и гордость за мужество предков, за отвагу и подвиг героев нашего времени", - отметила Мария Усова.

Сохранение исторической памяти – это большой пласт задач народной программы партии "Единая Россия".