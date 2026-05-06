Обнародована праздничная программа кинофестиваля «Перерыв на кино»

Организаторы военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино» подготовили в разных уголках страны масштабную тематическую подборку короткометражек, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в честь 81-й годовщины Победы.

Саратовский областной методический киновидеоцентр стал участником Всероссийского показа. Теперь множество жителей Саратова могут абсолютно бесплатно посмотреть пять кинолент:

мультфильм «Баллада об угольке» (6+), созданный по мотивам стихотворения Александра Гевелинга;

мультфильм «Паровозик Победы», который повествует о передвижном музее;

«Фотограф» (6+) — история о тяжелой доле людей, оказавшихся на оккупированных территориях в военное время;

«Реквием» (6+) — лента, посвященная памяти погибших молодых солдат и офицеров, основанная на поэме Роберта Рождественского;

«Главное в мире — добро» (6+) — рассказ о жизни жительницы блокадного Ленинграда Евгении Федоровны.

Фестиваль «Перерыв на кино» и его тематические показы организует фонд «Мост поколений».

Сеансы, связанные с празднованием Великой Победы, будут проходить во всех регионах страны до 31 мая.

Подробности о кинопоказах появятся в социальных сетях и на официальном сайте министерства культуры области.