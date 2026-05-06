6 мая 2026 5:16

В саратовском Петровске машина покатилась и сбила 73-летнюю женщину

Припаркованное авто без водителя пришло в движение и сбило пенсионерку
Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области под колеса автомобилей попали двое детей и двое взрослых. Информацию предоставили в местном управлении Госавтоинспекции.

Первое происшествие зафиксировали в 8:30 в городе Петровск на улице Ломоносова. Там стоявшая «пятерка» неожиданно пришла в движение и наехала на 73-летнюю пенсионерку.

Второй случай произошел в 13:40 в Саратове на Кавказском проезде. Возле школы № 43 36-летняя водитель «четырнадцатой» сбила 12-летнего школьника.

Третье событие случилось в 14:50 в Аткарске. На улице Чернышевского 52-летний водитель «Лады Гранты» травмировал 59-летнего пешехода.

Четвертый инцидент произошел в Энгельсе, в поселке Приволжский. В микрорайоне 1-й квартал 67-летний водитель на Lada Xray сбил 11-летнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Кто именно из участников нарушил правила дорожного движения, в ГИБДД не сообщили.