В саратовском Петровске машина покатилась и сбила 73-летнюю женщину

В Саратовской области под колеса автомобилей попали двое детей и двое взрослых. Информацию предоставили в местном управлении Госавтоинспекции.

Первое происшествие зафиксировали в 8:30 в городе Петровск на улице Ломоносова. Там стоявшая «пятерка» неожиданно пришла в движение и наехала на 73-летнюю пенсионерку.

Второй случай произошел в 13:40 в Саратове на Кавказском проезде. Возле школы № 43 36-летняя водитель «четырнадцатой» сбила 12-летнего школьника.

Третье событие случилось в 14:50 в Аткарске. На улице Чернышевского 52-летний водитель «Лады Гранты» травмировал 59-летнего пешехода.

Четвертый инцидент произошел в Энгельсе, в поселке Приволжский. В микрорайоне 1-й квартал 67-летний водитель на Lada Xray сбил 11-летнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Кто именно из участников нарушил правила дорожного движения, в ГИБДД не сообщили.