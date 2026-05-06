25 саратовских членов ОПС осуждены за хищение средств у 168 коммерческих фирм

Во Фрунзенском районе Саратова суд вынес вердикт по делу 25 местных жителей, возраст которых варьировался от 23 до 45 лет.

Их признали виновными в масштабном мошенничестве, основанном на организации подставных торгов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Группировку создала в 2021 году 30-летняя женщина. Злоумышленники представлялись работниками государственных корпораций и уговаривали бизнесменов участвовать в якобы проводимых аукционах на строительные работы, ремонт или поставку товаров. Для создания видимости легальности они заставляли жертв приобретать дорогостоящие сертификаты соответствия.

В период с августа 2021 года по декабрь 2023 года аферистам удалось похитить свыше 8 миллионов рублей у 168 пострадавших компаний. Суд приговорил фигурантов к срокам от 4 лет 2 месяцев до 13 лет лишения свободы в колониях общего или строгого режима, а также обязал их выплатить штрафы в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. Для двух женщин наказание было отсрочено до того момента, когда их детям исполнится 14 лет.

Ранее аналогичный приговор за похожую схему вынесли в Кировском районном суде Саратова — там осудили 41 мошенника.