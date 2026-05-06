Несколько жителей Саратовской области погибли в специальной военной операции

В ходе специальной военной операции погибли несколько уроженцев из Саратовской области. Данные о потерях опубликованы местными администрациями.
Погиб уроженец поселка Духовницкое Вадим Ерокин. Прощание с ним состоится завтра, 6 мая.
В Балашовском районе проводили в последний путь Александра Стоволосова. Он родился в селе. Мужчине было 35 лет. Для участия в СВО он заключил контракт с Министерством обороны РФ.
С передовой не вернулись живыми жители Энгельсского района Сергей Зибров, Александр Зиновьев и Андрей Неврюев.
Пал в бою военнослужащий из Воскресенского района Андрей Маркин. Ему было 33 года.
Администрация Вольского района сообщила о гибели Сергея Матасова.
Руслан Калинин из Пугачевского района также сложил голову на поле сражения. Подробности его биографии не раскрываются.