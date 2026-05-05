В Саратове из перинатального центра выписали две двойни

В перинатальном центре 8-й городской больницы Саратова 4 мая выписали две двойни. В семье Яны и Вадима родились Богдан и Марьяна — четвертый и пятый ребенок. Королевская двойня стала неожиданностью, но родители быстро свыклись и очень счастливы. Теперь в семье три мальчика и две девочки, все они появились на свет в этой же больнице.

В семье Татьяны и Сергея, где уже было четверо детей, родились Захар и Егор. Мальчишки появились на свет в 33 недели, заставив родителей поволноваться. Папа особенно обрадовался двойне, так как в его роду это встречалось. Татьяна призналась, что сначала не знала, как обращаться с малышами, но сотрудники роддома всё рассказали и научили.

Первый внук Татьяны, сын старшей дочери Юлии, тоже родился в этом же перинатальном центре в ноябре прошлого года. «Вот такая получилась семейная традиция», — отметили медики.