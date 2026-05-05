Детские сады и колледжи впервые примут участие в конкурсе родительских инициатив

Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание». Прием заявок продлится до 15 мая. Участники представят проекты по девяти направлениям, включая патриотическое, духовно-нравственное, физическое, экологическое воспитание, научное познание и новое направление — социализацию подростков группы риска.

Для участников конкурса проводят серию вебинаров. Информация о расписании публикуется в телеграм-канале «Знание.Родители: Конкурс инициатив». Сохраняется многоэтапная система отбора. После приема заявок проекты оценит экспертный совет, список победителей утвердят до конца июня.

Победители получат премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.