Театр начнется с музыки: областная филармония продолжает вечера-посвящения Анатолию Катцу

Саратовская областная филармония имени А. Шнитке продолжает цикл вечеров, посвященных памяти пианиста, педагога и просветителя Анатолия Катца. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Предыдущие две программы («О музыке, и не только о ней» и «Сказка для взрослых») отразили многогранную личность маэстро и любимую им эпоху романтизма. Главной темой нового концерта станет музыка к театральным спектаклям, мюзиклам, опереттам.

«Круг творческих интересов Анатолия Иосифовича был очень разнообразен, и театр всегда играл важную роль в его жизни и творчестве. Еще в родном Ленинграде он занимался в театральной студии, – рассказала лектор-музыковед Юлия Медведева. – В саратовской филармонии он создал музыкально-поэтический театр «Ex libris», давал гастроли в Москве, Нижнем Новгороде».

Анатолий Катц написал музыку более чем к 20 драматическим спектаклям в Самаре, Омске, Магадане, Саратове. Много лет он сотрудничал с саратовским Театром юного зрителя, сочинил музыку к постановке «Золотой ключик». Несколько номеров из «Золотого ключика» зрители услышат на вечере памяти музыканта 15 мая.

Кроме того, в исполнении вокалистов филармонии прозвучат музыкальные композиции из отечественных мюзиклов «Норд-Ост» и «Капитанская дочка», оперетт «Вольный ветер» и «Бабий бунт», рок-оперы «“Юнона” и “Авось”», а также других популярных произведений. Публика узнает об истории и развитии музыкально-драматического жанра, мюзикла в России и мире.

15 МАЯ | 19:00

