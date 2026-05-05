НовостиОбщество5 мая 2026 14:16

Президентский фонд культурных инициатив объявляет грантовый конкурс для проектов в рамках Международного фестиваля молодежи-2026

Президентский фонд культурных инициатив объявляет специальный грантовый конкурс для проектов, которые будут реализованы в рамках Международного фестиваля молодежи-2026

Общий фонд грантовой поддержки — 500 млн рублей. Прием заявок открыт с 5 по 27 мая.

Участвовать в специальном конкурсе могут НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Проекты должны соответствовать одному из 12 тематических направлений и базироваться на традиционных духовно-нравственных ценностях.

Срок реализации проектов — с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Место проведения фестиваля — Екатеринбург, Свердловская область. Положение о конкурсе ищите на официальном сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф

Итоги будут подведены до конца июля.