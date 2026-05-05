Саратовский регоператор совместно с прокуратурой Гагаринского района проверил состояние контейнерных площадок

Специалисты отдела выездного контроля саратовского регоператора совместно с представителями прокуратуры Гагаринского района провели рейд по контейнерным площадкам. В ходе него проверялось их соответствие требованиям СанПин и соблюдение правил складирования с ТКО.

Участники рейда проверили площадки в пос. Дубки на ул. Юбилейная, Центральная, Зоринская и в Расково на ул. Ленина и Садовая. В результате выявлено, что во всех без исключения местах накопления ТКО не соблюдаются правила складирования твердых коммунальных отходов, а ряд площадок не обустроен.

Так, около всех площадок в Дубках массово лежат шины и ветки, несмотря на прямой законодательный запрет приносить их туда. Место для накопления ТКО на пересечении ул. Зоринская и ул. Волжская не обустроено вовсе, а сами контейнеры стоят вплотную к газовой трубе, что нарушает требования пожарной безопасности. Площадка на пересечении ул. Центральная и ул. Юбилейная является единственной на 7 многоквартирных домов и успевает переполняться за полдня, что говорит о недостатке контейнеров в микрорайоне.

В поселке Расково, на ул. Ленина, 1, было зафиксировано отсутствие подъездных путей к контейнерной площадке, поэтому для обеспечения графика вывоза отходов экипажи вынуждены оставлять контейнеры рядом с дорогой. На ул. Садовая, 13, проверяющие зафиксировали отсутствие пандуса и захламленность прилегающей территории. Площадка на Ленина, 9, фактически превратилась в несанкционированную свалку длиной более 50 метров, где лежат ветки, шины, строительные отходы и т.д.

В целом, оценивая итоги рейда, было отмечено, что состояние всех площадок не соответствует требованиям СанПин, в том числе отсутствие емкостей или отсеков для КГО, на всех них выявлены нарушения правил складирования отходов. Все факты были зафиксированы в актах, на основе которых будут составлены официальные обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор для привлечения к ответственности собственников этих мест накопления ТКО.

Отметим, что проведенный рейд стал одним из первых в череде массовых проверок состояния контейнерных площадок специалистами саратовского регионального оператора по обращению с ТКО. Проверки будут продолжены во всех районах Саратовской области.