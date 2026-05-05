Игорь Молчанов посетил МКУ «Дорожник Заводского района». Предприятие более 20 лет занимается сбором и вывозом ТКО в одном из крупнейших районов. Сегодня это единственный муниципальный подрядчик по вывозу мусора в городе. В распоряжении «Дорожника» — 8 единиц спецтехники, этого объема хватает для обслуживания контейнерных площадок Заводского района. Количество жалоб на вывоз мусора снизилось.

Молчанов считает, что муниципальное предприятие нужно усиливать. «Дорожник» доказал эффективность, логичный следующий шаг — расширение зоны ответственности. Председателю комитета ЖКХ поручено провести анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценить ресурсный потенциал и проработать вопрос увеличения автопарка. По итогам рассмотрят возможность обслуживания «Дорожником» других районов.

Параллельно продолжается наведение порядка на контейнерных площадках. В этом году дополнительно оборудуют более 200 новых мест сбора отходов — основная часть появится в Гагаринском районе.