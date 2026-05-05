Саратовские врачи помогли пациенту с 18-летним псориазом

Врачи дерматомикологического отделения №1 УКБ №2 СГМУ им. В. И. Разумовского успешно применили генно-инженерную биологическую терапию для лечения пациента с торпидным течением бляшечного псориаза тяжелой степени.

32-летний пациент поступил в отделение с жалобами на высыпания на коже головы, туловища и конечностей, а также на постоянный зуд и чувство стягивания кожи. Мужчина страдал тяжелой формой псориаза на протяжении 18 лет. За это время заболевание приобрело устойчивое течение и перестало отвечать на все стандартные медикаментозные и физиотерапевтические методы лечения.

После комплексного обследования заведующий отделением Сергей Кравченя принял решение о назначении современной отечественной генно-инженерной биологической терапии. Пациенту был назначен препарат из группы гуманизированных моноклональных антител, который блокирует интерлейкин-17А — ключевой белок, запускающий воспалительный процесс при псориазе.

Уже через неделю после начала терапии отмечалась значительная положительная динамика: уменьшились покраснение, уплотнение и шелушение кожи. К третьей неделе лечения индекс тяжести псориаза PASI снизился до 2,1 балла, что соответствует 90-процентному улучшению.