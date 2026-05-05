Активисты Заводского района собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева, вместе с активистами первичного отделения "Пролетарское", участницами партийного проекта "Женское движение Единой России", сторонниками партии "Единая Россия" Заводского района собрали гуманитарную помощь.

"В зону специальной военной операции на помощь участникам спецоперации направили все самое необходимое: медикаменты, предметы личной гигиены, продукты длительного срока хранения, чай, кофе и три маскировочные сети. Весь собранный груз был передан для отправки в 99 полк руководителю Саратовского отделения общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — "Инвалиды войны" Дмитрию Спиридонову.

В Заводском районе живут добрые и очень отзывчивые люди. Сообща мы легко решаем вопросы, особенно те, что касаются поддержки земляков, находящихся в зоне СВО. Для тех, кто сейчас находится на передовой, очень важно знать, что их поддерживают из дома. Бойцы понимают, что за ними надежный тыл, когда получают посылки от земляков", - сказала Светлана Зарьянцева.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".