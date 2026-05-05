В Саратове открывается выставка «Майские грёзы»

Выставка «Майские грёзы» — наблюдение участников студий «Новое поколение» и «Вернисаж» за весной этого года.

В данной экспозиции представлены цветочные композиции, созданные под впечатлением и появившиеся с натуры. Особое внимание в коллективах уделяется пленэрной живописи. Участники коллективов совершили путешествия по Саратовской области, по другим уголкам России, по Армении. Результатом стали этюдные пейзажи, созданные в традициях Боголюбовской школы живописи.

Также в составе экспозиции представлены работы участников СВО, ныне курсантов Саратовского высшего артиллерийского командного училища, которые были созданы на совместных творческих встречах студии «Новое поколение». Особое место на выставке занимают работы известного коллекционера, востоковеда, мастера икебаны Юрия Баринова, посвящённые памяти мэтра.

Открытие состоится 7 мая (четверг) 17:00. Соборная,18. Галерея 1-го этажа. Вход свободный. Справки по телефону +7 (8452) 23-47-15.