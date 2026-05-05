Обществознание в школах Саратовской области будут изучать только в 9 классе

В Саратовской области со следующего учебного года изменят подход к преподаванию обществознания. Предмет будут изучать только в 9 классе. Нагрузка по истории сократится до двух часов в неделю. Проверочные работы теперь не могут занимать более 10% учебного времени.

Постепенно введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Объём домашних заданий не должен превышать половины от работы, выполненной в классе. Младшеклассникам не будут задавать уроки на выходные и праздники, ученикам 5–6 классов это также не рекомендуется.

Также контролируется вес школьных портфелей: для 1–2 классов — не более 1,5 кг, для старшеклассников — до 4 кг. Меры направлены на снижение учебной нагрузки на детей.