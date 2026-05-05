В Балаково в Губернаторском колледже наградили 150 волонтёров СВО

В Губернаторском колледже торжественно наградили волонтёров, помогающих бойцам в зоне СВО. Около 150 участников получили памятные грамоты, медали и благодарственные письма.

Одним из лидеров движения в регионе стал Балаково: с октября 2022 года местные жители ежемесячно отправляют гуманитарную помощь — от средств РЭБ и квадрокоптеров до запчастей.

К движению присоединяется всё больше молодёжи. Самые младшие волонтёры — дети 11 и 12 лет, они помогают формировать и загружать посылки вместе с родителями. Активно работают студенты колледжа и организация «Петельки добра». За время её работы связали более 2000 тёплых носков, шапки, пояса, нижнее белье. Недавно в госпиталь отправили 400 комплектов постельного белья, одеяла и полотенца.