В Дергачевском районе состоялось торжественное занесение имен героев СВО на мемориальную доску

5 мая министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова вместе с финалистом программы «Наши герои», участником специальной военной операции, майором Росгвардии Максимом Смирновым посетили Дергачевский район.

Накануне 81-й годовщины Великой Победы у памятника воинской славы Дергачевской земли собрались жители района, чтобы почтить память героев разных поколений. На мемориальной доске уже увековечены имена павших в Афганистане, а с 2023 года здесь навсегда вписаны и имена участников специальной военной операции.

Накануне Дня Победы состоялось торжественное занесение новых имен героев СВО.

«Каждое имя связывает поколения, напоминая, что подвиг воина бессмертен, а память о нем — свята. Низкий поклон матерям, вдовам, детям и родным. Вечная слава героям всех поколений!», — отметила Наталия Щелканова.

Министр встретилась с ветеранами Дергачевского района — Евдокией Григорьевной Сакрыкиной, несовершеннолетней узницей концлагеря, и Владимиром Ильичем Коломойцевым, ветераном Великой Отечественной войны. Наталия Щелканова поздравила их с Днем Победы, пожелала здоровья, тепла и долгих лет жизни.