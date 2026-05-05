В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников

Сегодня на рабочем совещании в областной Думе заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин представил информацию о внедрении федеральных нормативов, направленных на создание комфортных условий обучения для детей. В фокусе внимания — поэтапное изменение образовательных программ, новые стандарты объема домашних заданий и контроль за «весом» школьных ранцев.

В регионе уже приведены в соответствие с современными требованиями учебные планы. В частности, с нового учебного года предмет «Обществознание» будет изучаться только в 9 классе, а нагрузка по истории сократится до двух часов в неделю. Кроме того, одной из ключевых мер стало ограничение на проверочные работы — теперь они не могут занимать более 10% учебного времени по каждому предмету в течение года. Также с 1 сентября 2026 года начинается поэтапный переход к преподаванию нового предмета «Духовно-нравственная культура России».

Никита Вдовин особо остановился на вопросах, которые чаще всего волнуют родителей.

«Согласно федеральным рекомендациям, объем домашнего задания не должен превышать половины от работы, выполненной в классе. Для младшеклассников задания на выходные и праздники не предусмотрены, для учеников 5–6 классов их также рекомендовано не задавать. В помощь родителям и школам министерство проводит постоянную разъяснительную работу», — отметил замминистра.

В регионе также ведется работа по соблюдению нормативов веса портфелей, контроль за соблюдением санитарных норм (не более 1,5 кг для 1–2 классов и до 4 кг для старшеклассников) возложен на администрации школ. Все эти меры направлены на то, чтобы учебный процесс оставался эффективным, но при этом не создавал излишней нагрузки для детей.