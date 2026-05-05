НовостиОбщество5 мая 2026 12:02

Пять самолётов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Саратова

Аэропорт Саратова встретил пять бортов, направлявшихся в Москву
Источник:kp.ru

5 мая в аэропорту Саратова приземлились пять самолётов, направлявшихся в Москву. Причиной стали временные ограничения на приём и отправку рейсов в столичных аэропортах.

В пресс-службе аэропорта «Гагарин» отметили, что воздушные суда получили наземное обслуживание. Персонал перешёл на усиленный режим работы, добавили дополнительные смены. Для пассажиров установили мягкие кресла и кулеры с водой. Ограничения во Внуково ввели в 10:52, затем закрыли Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

К настоящему времени, по данным Росавиации, ограничения в столичных авиагаванях отменены.