Пять самолётов, летевших в Москву, приземлились в аэропорту Саратова

5 мая в аэропорту Саратова приземлились пять самолётов, направлявшихся в Москву. Причиной стали временные ограничения на приём и отправку рейсов в столичных аэропортах.

В пресс-службе аэропорта «Гагарин» отметили, что воздушные суда получили наземное обслуживание. Персонал перешёл на усиленный режим работы, добавили дополнительные смены. Для пассажиров установили мягкие кресла и кулеры с водой. Ограничения во Внуково ввели в 10:52, затем закрыли Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

К настоящему времени, по данным Росавиации, ограничения в столичных авиагаванях отменены.