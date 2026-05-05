НовостиОбщество5 мая 2026 11:56

Музей СВО в Саратове показал реактивный гранатомёт РПГ-30 «Крюк»

«Крюк» против брони: в музее СВО рассказали о противотанковом гранатомёте
Источник:kp.ru

В саратовском музее истории СВО посетителей знакомят с образцами современного отечественного вооружения. Один из ключевых экспонатов — реактивный противотанковый гранатомёт РПГ-30 «Крюк», созданный специалистами ГНПП «Базальт».

Уникальная бикалиберная конструкция с имитатором цели позволяет преодолевать современные активные системы защиты бронетехники. Сначала срабатывает имитатор, затем основная граната поражает цель. Принятый на вооружение в 2012 году, «Крюк» зарекомендовал себя как надёжное средство борьбы с бронетехникой.

Директор музея Наталия Речман отметила: «Экспозиция способствует формированию у молодёжи интереса к военной истории России, уважения к труду отечественных инженеров и осознания важности защиты Отечества». Экспонат передан музею «Саратовской ассоциацией героев».