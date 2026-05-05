Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 11:56

Жительница Энгельса перевела мошенникам 30 тысяч по просьбе «друга»

Мошенники выманили у энгельситки 30 тысяч через мессенджер
Источник:kp.ru

Жительница Энгельса «одолжила» мошенникам сбережения, поверив взломанному аккаунту друга. 1 мая в мессенджере 36-летней женщине пришло сообщение от знакомого, который попросил занять 30 тысяч рублей. Она перевела нужную сумму через мобильное приложение банка.

Позже выяснилось: аккаунт её друга взломали, а просьба была фальшивой. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция призывает граждан быть внимательнее к таким просьбам в мессенджерах и соцсетях. Всегда перепроверяйте информацию — позвоните другу лично, прежде чем переводить деньги. Не торопитесь, даже если «друг» очень убедителен.