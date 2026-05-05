В Перелюбе женщина ударила сожителя черенком от лопаты из-за ревности

В Перелюбе 36-летняя местная жительница подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью сожителю. Инцидент произошёл в середине марта. Женщина находилась с подругами в кафе, после чего в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой на переулок Горбачевский, где они проживали с 41-летним мужчиной. На почве ревности между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сожитель забрал её сотовый телефон.

Разозлившись, женщина схватила черенок от лопаты и нанесла им удары заявителю, причинив телесные повреждения. Пострадавший обратился в полицию. Фигурантка была доставлена участковыми уполномоченными в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.