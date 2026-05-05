В Доме работников искусств откроется выставка участников СВО «Майские грёзы»

В областном Доме работников искусств готовится к открытию выставка «Майские грёзы». Здесь представят творческие работы участников СВО, а также художников студий «Новое поколение» и «Вернисаж». В экспозиции — цветочные композиции, созданные под впечатлением от натуры. Особое внимание в коллективах уделяется пленэрной живописи. Участники студий путешествовали по Саратовской области, другим регионам России и Армении, результатом стали этюдные пейзажи в традициях Боголюбовской школы живописи.

В выставке участвуют и курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища — их работы созданы на совместных творческих встречах со студией «Новое поколение». Особое место занимают произведения известного коллекционера, востоковеда и мастера икебаны Юрия Баринова, посвященные памяти мэтра. Открытие экспозиции состоится 7 мая в 17:00 по адресу: улица Соборная, 18, галерея 1-го этажа.

Вход на выставку свободный. Справки по телефону +7 (8452) 23-47-15. Приглашаются все желающие увидеть яркие и искренние работы, проникнутые любовью к природе и искусству. Выставка будет работать в течение месяца. Не пропустите!

