НовостиОбщество5 мая 2026 11:44

18-летний саратовец ради финансовой независимости стал курьером мошенников

Парень забрал у пенсионерки 900 тысяч и перевёл часть «работодателям»
Источник:kp.ru

В Саратове полицейские задержали 18-летнего пособника дистанционных мошенников. Жертвой аферистов стала 70-летняя жительница Октябрьского района. Ей позвонил «представитель» Госуслуг и сообщил о взломе личного кабинета, запугав уголовным делом. Мнимый правоохранитель предложил «задекларировать» сбережения, и 27 апреля в 1-м Новоузенском проезде пенсионерка передала курьеру более 900 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги забрал ранее не судимый 18-летний житель Кировского района. Он признался, что ранее забрал у другого человека 187,5 тысячи рублей. За два заказа юноша оставлял себе 2–5% — 5700 и 22 тысячи рублей.

«Не хотел обременять родственников, хотел заработать свои деньги. Не осознавал последствий. Легких денег не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке», — сказал молодой человек на допросе. Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды его противоправной деятельности. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.