В региональном прокате - "История Ивана Сусанина" Великой Отечественной

Фото: Саратовский областной киновидеоцентр

В широкий прокат 30 апреля 2026 года вышел художественный фильм, повествующий о великом подвиге самого пожилого Героя Советского Союза Матвея Кузьмича Кузьмина. «Семь верст до рассвета» (16+, реж. А. Андреев) он водил врагов в метель, защищая родную землю. Это экранизация повести Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Съёмки проходили на его родине – в Псковской области. В ролях – Федор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина, Вячеслав Чепурченко и др.

Премьера стартовала в Базарном Карабулаке, Вольске, Духовницком, Екатериновке, Лысых Горах, Озинках, Питерке, Перелюбе и Шиханах. Ребята от 14 до 22 лет могут посмотреть фильм по Пушкинской карте.

Спешите увидеть премьеру до 20 мая. Расписание сеансов доступно в соцсетях кинозалов области.