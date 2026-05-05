В 2026 году приведут в порядок территории 29 медучреждений области

На территории Саратовской области продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц и поликлиник. Во второй этап, который реализуется в текущем году, вошли 29 медучреждений. На сегодняшний день в пяти из них работы уже завершены, по остальным ведутся подготовительные мероприятия: замена бордюров, обустройство щебёночного основания для дальнейшей укладки асфальта.

Строгий контроль качества и соблюдения сроков — основная задача для министерства здравоохранения и руководителей медучреждений. Кроме того, необходимо продумать варианты дальнейшего обустройства пешеходных зон: установку дополнительного освещения, лавочек, высадку зелёных насаждений.

Системно обустраивать дворы больниц и поликлиник начали в прошлом году. Учитывая востребованность решения (во многих учреждениях работы не проводились десятилетиями), программу продолжили в 2026 году. Она стала дополнением к развитию учреждений в рамках нацпроектов и народной программы «Единой России», куда входят закупка оборудования, открытие ФАПов и ремонт корпусов. Создание комфортных условий для пациентов — один из приоритетов.