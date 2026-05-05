Жительница Саратова украла чужую карту для продуктов и алкоголя

В Саратове задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты. В полицию 1 мая обратилась 50-летняя потерпевшая, которая потеряла карту и стала получать уведомления о списаниях. Общая сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность ранее не судимой горожанки. Задержанная призналась, что воспользовалась чужой картой, чтобы купить продукты и алкоголь для празднования майских праздников в компании друзей.

Против женщины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.