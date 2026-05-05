Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:38

В Энгельсе пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

Двое детей пострадали в ДТП в Саратовской области за день
Источник:kp.ru

В Саратовской области 4 мая в ДТП пострадали двое детей. В Саратове в 13:40 напротив дома №11а в Кавказском проезде 36-летняя женщина на ВАЗ-2114 сбила 12-летнего мальчика. В Энгельсе в 19:00 у дома №8 в 1-м квартале поселка Приволжского 67-летний водитель «Лады Икс Рей» наехал на 11-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

Оба подростка с травмами госпитализированы. Обстоятельства аварий выясняются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в жилых зонах.

Особую осторожность следует проявлять в вечернее время и в местах возможного появления детей.