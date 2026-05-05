В Энгельсе пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

В Саратовской области 4 мая в ДТП пострадали двое детей. В Саратове в 13:40 напротив дома №11а в Кавказском проезде 36-летняя женщина на ВАЗ-2114 сбила 12-летнего мальчика. В Энгельсе в 19:00 у дома №8 в 1-м квартале поселка Приволжского 67-летний водитель «Лады Икс Рей» наехал на 11-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

Оба подростка с травмами госпитализированы. Обстоятельства аварий выясняются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в жилых зонах.

Особую осторожность следует проявлять в вечернее время и в местах возможного появления детей.