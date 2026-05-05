Энергетики «Т Плюс» помогли навести порядок на территории дома ветеранов в Балакове

Сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» накануне Дня Победы помогли навести порядок на территории Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Уже не первый год сотрудники компании приходят на помощь этому социальному учреждению с сезонной уборкой, и эта весна не стала исключением. Волонтёры тщательно очистили территорию от зимнего мусора и прошлогодней листвы, провели опиловку сухих веток, покрасили бордюры и привели в порядок зелёные насаждения.

По словам энергетиков, поддержка дома-интерната — это не разовая акция, а осознанная часть корпоративной культуры, нацеленной на создание условий для достойной жизни и комфорта тех, кто в этом особенно нуждается.

Руководство социального учреждения выразило Саратовскому филиалу «Т Плюс» признательность за поддержку и надежду на продолжение сотрудничества.

Участие в подобных акциях – часть большой волонтёрской программы компании, объединяющей неравнодушных сотрудников. Энергетики не только обеспечивают город теплом и светом, но и делают его комфортнее для всех жителей.