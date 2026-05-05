Ветераны Саратовской области совершили визит в Парк покорителей космоса, носящий имя Юрия Гагарина.

Данный мемориальный комплекс, расположенный на месте исторической посадки Юрия Гагарина, был значительно обновлен по инициативе и благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина, главы Государственной Думы РФ. В 2021 году, в ознаменование 60-й годовщины первого полета человека в космос, на этой территории был открыт современный мемориальный парк.

На данный момент, благодаря работе Вячеслава Викторовича, осуществляется вторая фаза проекта — возведение образовательного центра, который призван стать центром притяжения для подрастающего поколения.

Еще по пути к месту, где приземлился первый космонавт Земли, ветераны делились воспоминаниями о своих чувствах 12 апреля 1961 года — ощущениях радости и национальной гордости.

Сотрудники парка провели для ветеранов обзорную экскурсию, показав стелу и монумент первому космонавту, аллею с флагами, кедровую рощу, галерею, посвященную космонавтам, а также легендарный автобус ЛАЗ-695Б, служивший для транспортировки покорителей космоса.

Участники экскурсии выразили признательность организаторам за предоставленную возможность соприкоснуться с выдающимся наследием региона.

Особую признательность ветераны адресовали создателям Парка, подчеркнув их значительный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, что, в свою очередь, является инвестицией в будущее страны.