Стартовал второй этап «Диктанта здоровья – 2026»

С 4 по 22 мая пройдет второй этап «Диктанта здоровья – 2026». Первый этап, посвященный гигиене рук и здоровой улыбке, прошел с 13 по 24 апреля. Общее число участников составило 1 612 179 человек. В очных стартах участвовали дети и молодежь, онлайн — все желающие от 7 лет. Диктант включал 20 вопросов. Каждый участник сразу видел итоги, экспертные пояснения и мог получить сертификат.

Второй модуль объединит темы «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно». Министр здравоохранения Владимир Дудаков призвал всех принять участие. Для этого нужно перейти на сайт диктант-санпросвет.рф и ответить на вопросы.

Россияне показали отличные результаты в первом этапе. Организаторы приглашают всех желающих проверить свои знания о здоровом образе жизни.