Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:00

В Ртищевской больнице КТ-аппарат провёл 1,5 тыс. исследований за 4 месяца

64-срезовый томограф в Ртищевской районной больнице работает на полную мощность
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Ртищевской районной больнице с полной нагрузкой работает 64-срезовый компьютерный томограф, полученный по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». За первые четыре месяца 2026 года на нём провели около 1,5 тысячи исследований.

Главный врач Алексей Сергеев отметил, что КТ — это доступный метод точной диагностики с низкой лучевой нагрузкой. Специалисты выполняют полный спектр исследований, в том числе с внутривенным контрастированием. Пройти КТ бесплатно по полису ОМС могут не только жители района, но и пациенты из соседних территорий.

Программа модернизации первичного звена продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».