В Ртищевской больнице КТ-аппарат провёл 1,5 тыс. исследований за 4 месяца

В Ртищевской районной больнице с полной нагрузкой работает 64-срезовый компьютерный томограф, полученный по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». За первые четыре месяца 2026 года на нём провели около 1,5 тысячи исследований.

Главный врач Алексей Сергеев отметил, что КТ — это доступный метод точной диагностики с низкой лучевой нагрузкой. Специалисты выполняют полный спектр исследований, в том числе с внутривенным контрастированием. Пройти КТ бесплатно по полису ОМС могут не только жители района, но и пациенты из соседних территорий.

Программа модернизации первичного звена продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».