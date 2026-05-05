НовостиОбщество5 мая 2026 9:59

Передавать показания счётчиков теперь можно через чат-бот в MAX

«Госуслуги.Дом» запустили новый функционал в мессенджере
Фото: МинИнформ 64 Z

Передавать показания и обращаться в управляющую организацию теперь можно через мессенджер MAX. Приложение «Госуслуги.Дом», созданное на базе ГИС ЖКХ, постоянно совершенствуется. С 1 апреля жители многоквартирных домов получили возможность решать жилищные вопросы через официальный чат-бот внутри домовых чатов. Там уже доступно мини-приложение с готовыми сценариями.

«Более 250 тысяч саратовцев пользуются приложением. Новый функционал — следующий этап его развития. На первом этапе доступны авторизация через Госуслуги, просмотр информации о недвижимости, передача показаний, заявки в УК и подключение к домовым чатам», — отметил первый замминистра строительства Александр Мышев.

Чат-бот «Госуслуги Дом» доступен по ссылке.