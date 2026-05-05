В Саратовской области ввели особый противопожарный режим с 5 мая

В Саратовской области с 5 мая и до 31 октября 2026 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Это сделано для предотвращения возникновения и распространения лесных пожаров. На этот период устанавливается ряд строгих ограничений. Запрещается разводить костры, готовить пищу на открытом огне, выжигать сухую растительность и сжигать мусор вблизи лесных массивов. Также под запрет попали сельскохозяйственные палы.

Перед органами местного самоуправления поставлены задачи: организовать патрулирование населенных пунктов и садоводческих товариществ, обеспечить готовность водовозной и землеройной техники, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не нарушать запреты.

Нарушение особого противопожарного режима влечет административную и уголовную ответственность, а также крупные штрафы. Гражданам рекомендуют воздержаться от любых действий с огнем на природе. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по телефону 112.