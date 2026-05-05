Дом работников искусств открывает творческую программу ко Дню Победы

5 мая в 14:00 Дом работников искусств представит концертную программу «Сквозь года звенит Победа!», посвящённую 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На большой сцене учреждения выступят все детские творческие коллективы, которые исполнят хореографические и вокальные номера, проникнутые духом патриотизма и благодарности ветеранам.

Юные артисты споют известные песни военных лет и представят танцевальные композиции, напоминающие о подвиге солдат и тружеников тыла. «Сквозь года звенит Победа!» — это не просто концерт, а живая связь поколений.

Вход на мероприятие свободный. Приглашаются все желающие почтить память героев и встретить Великую Победу в атмосфере творчества и единства.