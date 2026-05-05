Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям

Фото: МинИнформ 64 Z

С начала 2026 года более 2,7 тысячи жителей Саратовской области подали заявки на участие в программах бесплатного профессионального обучения. Из них 2162 человека зарегистрировались в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом Владимиром Путиным, ещё 585 планируют обучение по направлению службы занятости. Уже около 700 слушателей приступили к занятиям.

Обучение организовано по широкому спектру направлений. Среди самых популярных — рабочие профессии: сварщик и тракторист, а также современные специальности: специалист по работе с нейросетями, искусственный интеллект, мониторинг в системе управления качеством продукции. При формировании перечня программ особое внимание уделяется актуальным потребностям работодателей региона.

На портале «Работа России» доступно более 170 направлений обучения. «Программы формируются с учётом конкретных потребностей работодателей, и большинство участников после завершения обучения успешно трудоустраиваются», — отметила директор Кадрового центра Ксения Корнилова. Подробную информацию можно узнать по горячей линии: 8-800-775-76-25.