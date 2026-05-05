В Саратове присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»

В преддверии 9 Мая Саратовские студенты и девушки-сотрудницы Главного управления МЧС России по Саратовской области приняли участие в патриотической акции - в творческом мастер-классе.

Участие в акции – дань уважения Великому празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Цель - сохранить память о бессмертном подвиге советского народа, который встал на защиту Родины.

На окнах здания ГУ МЧС появились тематические изображения: силуэты журавлей, георгиевские ленты, звезды и монументы воинской славы. Эти символы стали ярким напоминанием о цене мира и уважения к истории.