В кинозале "На Рижской" состоялось мероприятие ко Дню Победы

Сегодня, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. областной методический киновидеоцентр для учащихся Лицея № 75 провел киномероприятие «Чтобы знали, чтобы помнили». Ребятам показали хронику военных лет, а в завершении встречи зрители посмотрели отечественный фильм «Каруза» (реж. И. Харатьян).

Помимо этого для школьников прошла Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», ежегодно стартующая в России в преддверии 9 Мая. Каждый участник получил георгиевскую ленту — символ Победы, олицетворяющий память о героических подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне и воинскую доблесть всех поколений защитников Отечества.

Запись на мероприятия по телефону: (8452) 62-31-98 (отдел методической и массовой работы).

