Саратовцы приглашаются на второй этап «Диктанта здоровья – 2026»

С 13 по 24 апреля 2026 года состоялся первый этап Всероссийского специального проекта «Диктант здоровья-2026» по теме гигиены рук и здоровой улыбке.

Общее число участников первого этапа составило 1 612 179 человек.

В очных стартах приняли участие дети, подростки и молодежь (школьники и студенты). С 13 по 24 апреля проверить свои знания в онлайн формате могли все желающие от 7 лет и старше. Диктант включал 20 тематических вопросов.

«По каждому вопросу были предложены несколько вариантов ответа — необходимо выбрать было один верный, по мнению участника акции. Каждому участнику Диктанта, сразу после внесения ответов, была предоставлена возможность ознакомиться с итогами прохождения диктанта, экспертными пояснениями к ответам, и сгенерировать сертификат, отражающий уровень знаний по оцениваемым вопросам. Россияне показали отличные результаты. Второй модуль «Диктанта здоровья» пройдёт с 4 по 22 мая 2026 года и объединит две актуальные темы: «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно». Участникам необходимо перейти на сайт https://диктант-санпросвет.рф./ и ответить на вопросы. Приглашаю всех принять участие во втором этапе Диктанта!», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Министерство здравоохранения Саратовской области