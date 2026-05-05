Саратовская областная библиотека проведет встречи ветеранов ко Дню Победы

Саратовская областная научная библиотека накануне Дня Победы проводит серию патриотических встреч. 6 мая в 14:00 состоится краеведческая встреча «Служение Родине: 70 лет Российскому союзу ветеранов». Гостям расскажут об истории старейшей ветеранской организации России, которая в 2026 году отмечает 70-летие. В мероприятии примут участие ветераны, представители «Движения первых» и «Юнармии».

8 мая в 13:00 пройдет вечер живых историй «Великая Отечественная война в судьбах ее героев», приуроченный ко Дню Победы. Это часть историко-патриотического проекта «Забвению не подлежит». Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека активно ведет культурно-патриотическую работу, оставаясь центром ярких событий, посвященных Дню Победы.