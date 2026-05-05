НовостиОбщество5 мая 2026 8:57

В саратовском Музее истории СВО откроют выставку «Время смыслов»

25 работ художников со всей России представят на саратовской выставке
Фото: Культурный регион 64

6 мая в 15:00 в Музее истории СВО откроется выставка «Время смыслов». Будут представлены 25 работ художников со всей России — финалистов конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова. Плакат переосмысляет опыт советских плакатов, оставаясь актуальным и создавая новый язык.

Конкурс проведен по инициативе отряда «Тигр» и журнала «Судьба» при поддержке аппарата полпреда Президента в ДФО. Сергей Ефремов — легендарный командир отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края, погибший при освобождении Курской области. Выставка будет работать до 30 августа как в помещении музея (Московская, 94), так и на уличной экспозиции на площади Петра Первого.

Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте РОСИЗО. Время работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.