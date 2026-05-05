Театр оперетты в Саратове получил новый автобус по проекту

Автопарк Саратовского областного театра оперетты пополнился современным грузопассажирским автобусом. Это стало возможным благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Культура малой Родины». Новый транспорт обеспечит комфортные условия для перевозки артистов и декораций, особенно в период капитального ремонта основного здания, когда запланировано множество гастролей.

«Благодаря увеличению автопарка логистика театральных выездов станет удобнее и эффективнее, что позволит сохранить высокий уровень культурного обслуживания жителей области и расширить географию выступлений», — отметил директор театра оперетты Виталий Емельянов. Проект «Культура малой Родины» реализуется с 2017 года. За это время в регионе отремонтировано 138 домов культуры, поставлено 139 новых спектаклей, учреждения получили оборудование и транспорт.

В 2026 году в рамках проекта планируют капитально отремонтировать 14 домов культуры и оснастить оборудованием 56 ДК. Также будет поставлено 12 новых спектаклей, приобретут оборудование и транспорт для театров. Министр культуры Наталия Щелканова назвала проект культурным прорывом, который сделал искусство доступным для каждого жителя области.