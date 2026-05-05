Саратовский театр оперы и балета представляет концерт «Во имя жизни и любви»

8 мая на новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета пройдет особое событие — театрализованный концерт «Во имя жизни и любви». Эта постановка приурочена ко Дню Победы и призвана напомнить о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, соединяя в себе музыку и поэзию далеких военных лет.

Программа концерта включает в себя как всеми любимые, так и редко исполняемые песни советских композиторов, посвященные теме войны и мира. Зрители также услышат проникновенные стихи выдающихся поэтов, таких как Булат Окуджава, Александр Твардовский, Маргарита Алигер и других, чьи произведения стали подлинным голосом эпохи и отразили дух времени.

Это будет глубокое и эмоциональное сценическое высказывание, исполненное ведущими солистами театра. Концерт обещает стать незабываемым событием, полным искренности и памяти.