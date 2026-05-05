В правительстве Саратовской области продолжается сокращение чиновников

Фото: Правительство Саратовской области

В Саратовской области продолжается процесс оптимизации штата государственных служащих. 4 мая было обнародовано постановление, подписанное губернатором Романом Бусаргиным, которое детализирует дальнейшие шаги в этом направлении.

Ранее губернатор уже издал указ об уменьшении общего числа должностей в региональных органах исполнительной власти на 10%.

Более того, было установлено ограничение на увеличение численности персонала до 2027 года.

В рамках текущих мероприятий произошло сокращение штата в ряде министерств и ведомств. Так, численность министерства здравоохранения уменьшилась со 112 до 106 человек, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства – со 129 до 123, министерства экологии и природопользования – со 104 до 99. Также штат министерства образования сократился с 93 до 91 сотрудника. Количество должностей в комитете по культурному наследию снизилось с 34 до 32, в управлении региональной безопасности – с 54 до 52. Управление по делам ЗАГС также было оптимизировано: численность персонала уменьшилась с 252 до 241 человека. Аналогичные изменения коснулись и ряда других государственных структур.