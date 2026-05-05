Саратовцы, покалечившиеся на производстве, получили авто от социального фонда

Отделение Социального фонда России по Саратовской области предоставило четыре специализированных автомобиля для граждан, получивших травмы на рабочих местах в текущем году. Автомобили оснащены специальным приспособленным управлением, учитывающим индивидуальные потребности водителей, и выдаются единожды, последующая выдача возможна не ранее чем через семь лет.

Владельцы новых транспортных средств будут получать компенсацию от Отделения СФР на расходы, связанные с топливом, регулярным техническим обслуживанием и капитальным ремонтом автомобиля в течение всего срока его эксплуатации.

Помимо транспортных средств, для пострадавших на производстве работников в Саратовской области действует развернутая программа социальной помощи. Она охватывает медицинское восстановление, социальную адаптацию, профессиональное переобучение, протезирование, оздоровление в санаториях и обеспечение необходимыми техническими средствами для реабилитации.