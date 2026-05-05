НовостиЧто происходит5 мая 2026 8:03

Прошлой ночью в Саратове были включены сирены оповещения

5 мая в Саратовской области объявляли ракетную опасность
Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области было объявлено предупреждение о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов. Данную информацию опубликовал в своих социальных сетях глава региона Роман Бусаргин.

Сигнал от Министерства обороны поступил сегодня приблизительно в час ночи. Системы оповещения активировали в районах, где существовала потенциальная опасность, а все оперативные службы были приведены в повышенную готовность.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в течение предыдущей ночи на территории страны было ликвидировано 289 украинских беспилотников. Средствами противовоздушной обороны они были сбиты над соседними Воронежской и Волгоградской областями. При этом сведений о перехвате воздушных целей над Саратовским регионом не поступало.