В саратовском регионе ввели особый противопожарный режим

Фото: Архив КП

Губернатор Роман Бусаргин издал указ, согласно которому земли лесного фонда переходят под действие особого противопожарного режима. Данное постановление вступает в силу с 5 мая и будет действовать до 31 октября 2026 года. Эта информация была предоставлена пресс-службой областного правительства.

Основная задача введения такого режима — не допустить возникновения и распространения лесных пожаров. В связи с этим вводятся следующие строгие ограничения:

запрещено разводить костры, а также готовить пищу на открытом огне или углях;

запрещается выжигать сухую траву, сжигать мусор и твердые коммунальные отходы в непосредственной близости от лесных массивов;

не разрешается проведение палов сухой растительности в сельском хозяйстве.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры:

будут организованы патрульные обходы населенных пунктов и садоводческих товариществ;

обеспечивается готовность специальной техники, включая водовозные и землеройные машины.

За несоблюдение установленных правил в период действия особого противопожарного режима будут применяться увеличенные штрафные санкции.