Передавать показания счётчиков и писать в УК теперь можно через MAX

С 1 апреля в домовых чатах заработал официальный чат-бот «Госуслуги Дом». Через него можно:
передавать показания счётчиков
направлять обращения в управляющую организацию
пользоваться готовыми сценариями в мини-приложении
Ранее в мессенджере уже запустили домовые чаты для общения жителей с УК. Новый функционал — логичное продолжение.
После авторизации через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» пользователь может:
Александр Мышев, первый заместитель министра строительства и ЖКХ области: «Более 250 тысяч саратовцев уже пользуются новым мобильным приложением. Сервис постоянно совершенствуется для комфорта пользователей».
